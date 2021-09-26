Ordu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahile giden Niyazi Kılınç (21) ve arkadaşı denize girdi.
Suda çırpınmaya başlayan Kılınç'ı kurtarmaya çalışan arkadaşı sonuç alamadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri ile deniz polisi bölgeye sevk edildi.
Kılınç'ın cansız bedeni ekipler tarafından denizden çıkartılarak Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri