Ordu'da cuma namazı sonrası 'yağmur duası' yapıldı

Ordu'da cuma namazı sonrası 'yağmur duası' yapıldı

ORDU - Ordu'da, suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.

Türkiye genelindeki tüm camilerde cuma namazı hutbesinde 'Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız' konulu hutbe okundu. Suyun, israf edilmemesi ve bilinçli kullanılmasını konu alan hutbede, ihtiyaçtan fazla kullanılan suyun geleceği tehlike altında bırakacağına dikkat çekildi. Hutbenin bir bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resül-i Ekrem (s.a.s), bir sahabenin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, 'Bu ne israf' diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabenin 'Abdestte de israf olur mu?' sorusu üzerine 'Evet, akan bir nehirde (abdest alıyor) olsan bile' diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır."

Cuma namazının farzının kılınmasının ardından tüm Türkiye'deki camilerde olduğu gibi Ordu'daki camilerde de din görevlileri tarafından yağmur duası edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU