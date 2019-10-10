Önlenebilir nedenlerle görme yetisi kaybediliyor

10.10.2019 13:17

Yozgat Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Birgin, erken yaşlarda teşhis edilmeyen görme kusurlarının ileride tedavisinin güç olacağını bildirdi.



Yozgat Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Birgin, önlenebilir körlük ve görme kusurlarına dünya genelinde dikkat çekmek adına ilan edilen Dünya Görme Günü nedeniyle uyarılarda bulundu. Op. Dr. Hatice Birgin, erken yaşlarda teşhis edilmeyen görme kusurlarının ileride tedavisinin güç olacağı uyarısında bulunarak, "(WHO)'nün tahminlerine göre: Dünya'da 284 milyon kişi görme engelli ve bunların 39 milyonu kör ve 245 milyonu da orta veya ileri derecede görme kusuru vardır. Mevcut körlüğün yüzde 80'inin tedavi edilebilir önlenebilir olduğunu belirterek, "Görme kusurlarının yüzde 90'ı gelişmekte olan ülkelerdedir. Görme kusurluların yaklaşık yüzde 65'i 50 yaş üzerindedir" bilgisini verdi.



Göz taraması uyarısı



Birgin, yine dünyada 19 milyon çocuğun görme kusurlu olduğuna dikkati çekerek, göz sağlığı konusunda şu uyarılarda bulundu:



"Ülkemizde görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve yetersiz görmesi olan olguları erken dönemde tanımak amacıyla Ulusal Görme Taraması Programı başlatılmıştır. "Çocuk İzlem Protokolleri" kapsamında 0-3 aylık bebeklere, okul öncesi dönemde ise 36-48 aylık çocuklara ve ilköğretim 1. sınıf öğrencilerine göz taraması yapılmalıdır."



Önlenebilir körlük nedenleri



Birgin, ülkemizde önlenebilir körlük nedenlerine de dikkat çekerek, "Katarakt, göz merceğinin şeffaflığını yitirmesidir Önlenebilir körlüklerin en başında gelir ve tedavisi cerrahidir. Şekere bağlı görme merkezinde kanama, ödem, yeni damar oluşumu görme seviyesini düşürmekte ve körlüğe neden olmaktadır. Diyabetin kontrol altında olması görme merkezinde oluşacak hasarı önler yada ilerleme hızını yavaşlatır. Bu sebeple diyabet hastalarının en az yılda bir defa göz kontrollerini yaptırması gerekmektedir. Sarı nokta hastalığı 50 yaş ve üzeri insanlarda görme merkezinde hücre kaybı yaparak kalıcı görme kaybına neden olan bir hastalıktır. Erken dönemde belirlenir ve tedavi edilirse mevcut görme düzeyi korunabilir. Kişilerin sigara içmesi ve UV ışınlarına maruz kalması önlenmelidir. Yeşil yapraklı sebzeler ve balık gibi yiyecekler beslenmede önerilmektedir. Göz Tansiyonu (Glokom); sinsi başlayıp yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Genellikle belirti vermez ve görme siniri hasar gördüğünde geri dönüşü olmayan körlük oluşur. Bu nedenle şikayet bulunmasa dahi yılda bir defa göz kontrolü gerekir, ailesinde göz tansiyonu bulunanlar bu konuda göz muayenelerini daha özenli yaptırması gerekmektedir" dedi.



Dr. Birgin, düzenli olarak yapılan kontrollerle birçok göz hastalığının tedavi edilebildiğini, önlenebildiğini veya durdurulabildiğini, bu nedenle göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. - YOZGAT

Kaynak: İHA