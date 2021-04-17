Ömer Erdoğan: "Son dakikada 1 puan almamız bizim açımızdan önemliydi"
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Ömer Erdoğan: "Son dakikada 1 puan almamız bizim açımızdan önemliydi"

Ömer Erdoğan: 'Son dakikada 1 puan almamız bizim açımızdan önemliydi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, son dakikada 1 puan almalarının önemli olduğunu belirterek, oyuncuların maçın son dakikasına kadar arayış içinde olduğunu söyledi.

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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, son dakikada 1 puan almalarının önemli olduğunu belirterek, oyuncuların maçın son dakikasına kadar arayış içinde olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Son dakika 1 puan almamız bizim açımızdan önemliydi. Çünkü maçın tüm genelini değerlendirmem gerekiyorsa ilk yarıda neredeyse kalemize top gelmedi. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalışırken topun bizde kalmasını sağladık. Üçüncü bölgede kaptırdığımız toplarla çok çabuk baskı uygulayarak rakibi hücuma çıkartmamaya çalıştık. Oyuncu arkadaşlarımız maçın son dakikasına kadar sürekli arayış içindeydi. Sürekli gol pozisyonu üretmeye çalıştı. Girdiğimiz pozisyonlarda oldu, değerlendiremedik. Son dakika kısmet oldu. Oyuncularımız tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Mütevazi ve dar bir kadroyla mücadele ediyoruz. Sayısal anlamda çok alternatifli oyuncu grubumuz yok ama zaman zaman az oynayan genç oyuncularımıza görev verdiğimiz zaman o oyuncular sahaya çıkıyorlar. Takım için gereken mücadeleyi sergilemek için ellerinden gelen herşeyi yapıyorlar. Bir kez daha oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı, son dakikaya kadar arayış içerisinde oldukları için, 1-0'ı çevirmek için mücadele ettikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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