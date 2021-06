Okay Yokuşlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Okay Yokuşlu evli mi?

Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Okay Yokuşlu ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Okay Yokuşlu kimdir? Okay Yokuşlu, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

OKAY YOKUŞLU KİMDİR

Doğum Tarihi: 9 Mart 1994 (27 yaşında)

Doğum Yeri: Konak, İzmir

Mevki: Orta saha

Bonservis Değeri:7.50 mil. Euro

Okay Yokuşlu9 Mart 1994 yılında Konak, İzmir'de doğan Türk millî futbolcudur. Celta Vigo'dan kiralık olarak Premier League takımlarından West Bromwich Albion'da forma giymektedir.

Karşıyaka

Okay Yokuşlu, futbola 8 yaşında Karşıyaka Spor Okulunda başladı. Spor okullarında her çocuk gibi futbolu seven Okay, 2004 yılında Altay Altyapısı ile kariyerine başladı.

Altay

2004 yılında Altay ile lisanslı futbolcu olarak kariyerine başladı. Minik takımlarda forma giyen Yokuşlu, 2009-10 sezonunda hem Altay U-18 takımında hem de Altay A2 takımında forma giymeye başladı. 6 Ekim 2009'da kariyerinin ilk A2 maçına çıkan Yokuşlu, Bucaspor'u 6-1 yendikleri maçta ikinci yarı oyuna girip 2 gol kaydetti. 15 yaş 324 günlükken attığı bu gol ile Türkiye'de profesyonel liglerde gol atan en genç futbolcu unvanını 21 Ekim 2014 tarihine kadar elinde bulundurdu. Okay Yokuşlu bu unvanını Çanakkale Dardanelli Ufukcan Engin 15 yaş 218 günlükken attığı gol ile kaybetmiştir. Yarım sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Yokuşlu, Musa Çağıran'ın sakatlığı sonucu teknik direktör Fuat Yaman tarafından A takıma çağrıldı. 15 Ocak 2010'da 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel sözleşmesinden iki gün sonra 17 Ocak 2010'da 2009-10 Türkiye Kupası grup eleme maçında ilk kez Altay forması giydi. Daha 16 yaşını doldurmamış Yokuşlu, ilk 11'de sahaya çıktı, 70 dakika forma giyip 1 gol kaydetti. 20 Ocak 2010'da ise ilk kez 1. Lig maçına çıktı. 3 gün sonra oynanan Orduspor maçında ise 88. dakikada kafayla bir gol kaydetti. Altay'a beraberliği getiren bu gol, Yokuşlu'yu 1. Lig tarihinin en genç golcüsü yaptı ve sezon sonuna kadar Altay takımının değişmez oyuncularından oldu.

Kayserispor

1 Tem 2011 tarihinde 2 milyon 300 bin TL karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştur. Kayserispor'da 2011-2012 sezonunda 10 maç ilk 11'de başlayıp toplam 23 süper lig maçına çıktı.

Trabzonspor

8 Temmuz 2015 tarihinde Trabzonspor'a transfer oldu.

RC Celta de Vigo

Okay Yokuşlu, 1 Temmuz 2018 tarihinde İspanya La Liga ekiplerinden Celta de Vigo 6 milyon € 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri

2009 Nisan'ında düzenlenen Uluslararası Gençler Turnuvası kadrosuna çağrılan Yokuşlu, ilk kez U-15 forması giymiş oldu. İlk U-15 maçında golle buluştu. 6 U-15 maçında 3 gol kaydetti. Kasım 2009'da U-16 forması giymeye başladı. Haziran 2010'da Viktor Bannikov turnuvası için yine U-16 forması giydi. Türkiye'nin 4. olduğu turnuvada bütün maçlarda forma giydi.

U-16 seviyesinde oynamadan önce Ağustos 2009'da U-17 Uluslararası Gençler Turnuvası için kadroya çağrıldı. İlk U-17 maçında, 15 yaşındaydı. Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde 2'si ilk turda, 3'ü elit turda olmak üzere 5 maçta forma giydi ve 1 gol attı. 2010'un Mayıs ayında düzenlenen şampiyonaya katılma yolunda etkili bir isim oldu. Türkiye'nin oynadığı 4 maçta da oynanan Yokuşlu bir de gol kaydetti. Turnuvada Türkiye, Fransa ile beraber üçüncü oldu.

Yokuşlu, 2011 elemelerinde de ilk 3 maçta forma giydi ve bir gol kaydetti. Türkiye eleme grubunu geçip elit tura kalma başarısını gösterdi. Aralık 2010'da Altay'dan izin alan Yokuşlu, ABD'de düzenlenen Nike Turnuvası'na gitti ve 3 maçta da oynadı. Burada ilk kez Avrupa dışından takımlara (Brezilya, ABD ve Güney Kore) karşı forma giyme tecrübesini kazandı.

Türkiye millî futbol takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.