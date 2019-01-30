Okan Bayülgen'den Ödül Aldıktan Sonra Törenden Ayrılanlara Olay Gönderme: Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor
BAU Radyo 3. Müzik OnAir Ödül Töreni'ne katılan Okan Bayülgen, ünlü isimleri ödül aldıktan hemen sonra törenden ayrılmalarına göndermede bulunarak "Ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü" dedi.
Müzik On Air ve Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu işbirliğiyle düzenlenen BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri Töreni önceki akşam Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapıldı. Törene, Okan Bayülgen'in ünlü isimlere yaptığı gönderme damga vurdu.
YILIN EN'LERİ BELLİ OLDU
Sözcü'de yer alan habere göre; yılın en iyilerinin seçildiği gecede 20 kategoride ödüller sahibini bulurken, gecenin sunuculuğunu ise Ceyhun Yılmaz üstlendi. 'En İyi Erkek pop müzik' sanatçısı Buray olurken, 'En iyi kadın pop müzik' sanatçısı Demet Akalın oldu. En iyi söz yazarı ödülü Oğuzhan Koç'a giderken, en iyi single ödülü ise Gülben Ergen'in oldu.
ÖDÜLÜ ALAN TÖRENDEN AYRILDI
Müzik On Air ve Bahçeşehir Üniversitesi radyosu BAU Radyo İşbirliğiyle düzenlenen BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödüllerinin en dikkat çeken olayı ise ödül almaya gelen isimlerin ödüllerini almalarıyla birlikte hızlı bir şekilde tören alanından ayrılmaları oldu.
"ÖDÜLÜNÜ ALAN SEVİŞMEYE KOŞUYOR"
Bu durumu esprili bir dille sahnede eleştiren Okan Bayülgen, "Ödül törenlerini seviyorum. Görmediğim birçok arkadaşımı görüyorum bu vesile ile ama hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü" demesi, dikkat çekti.
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ben bu şekil geyinirim bu bu şekil geyinir kimse kimsenin hayatına karışamaz başörtüsünü çok karıştırdılar aralarında bi fark vardı o farkta çok iyi oldu başörtüsü kurban olduğum yaresullahtandan gelmektedir lakinki öyle değildir benim yorumlamam bu kadarCevap Yaz Yayından Kaldır
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okanı ve cemi çok seviyorum. dobra adamlar. birazda kendileri için bir şeyler söylenildiğinde dobra olabilseler. o zaman on numara adam olacaklar...Cevap Yaz Yayından Kaldır