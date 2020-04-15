Öğretmenini özleyen Ayşe'nin gözyaşları
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Samsun, Güncel

Öğretmenini özleyen Ayşe'nin gözyaşları

Öğretmenini özleyen Ayşe'nin gözyaşları Öğrenciler öğretmenlerinin sorduğu sorulara internet üzerinden yatın verdi Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından Samsun'da öğretmenler, öğrencilerini telefon ile arayarak yanında oluyor.

15.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:43
Öğretmenini özleyen Ayşe'nin gözyaşları

Öğretmenini özleyen Ayşe'nin gözyaşları

Öğrenciler öğretmenlerinin sorduğu sorulara internet üzerinden yatın verdi

SAMSUN - Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından Samsun'da öğretmenler, öğrencilerini telefon ile arayarak yanında oluyor. Telefonda bir araştırma konusu söyleyen öğretmenler, öğrencilerden videolu cevap alıyor. Öğrencilerden bir tanesinin ise öğretmenine olan özlemini ağlayarak söylemesi cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Samsun'da öğretmenler eğitime ara vermiyor. Korona virüs salgının ardından Eğitim Bilişim Ağı üzerinden eğitime başlayan öğrencileri belirli günlerde arayarak özlem gideren öğretmenler telefonda öğrencilere çeşitli bilgiler aktarıyor. Öğrencilere araştırma konusu veren öğretmenler ödevleri video şeklinde yanıt alıyor. Gazipaşa İlkokulunda 2. sınıf öğrencisi olan Ayşe Melek Yıldırım ise okula ve öğretmenine olan özlemi annesi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Videoda sınıf öğretmeni Hüsniye Karakütük'e olan özlemini dile getiren Ayşe Melek Yıldırım "Öğretmenim çok güzel ders anlatıyor. Onu çok özledim. Arkadaşlarımı ve okulumu özledim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise, "Onlar öğretmenlerini çok özledi. Her gün telefonla arayarak yanında oldu. 20 bin öğretmenimiz 250 bin öğrencisini her gün arıyor ve ilgileniyor. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Öğretmenini özleyen Ayşe'nin gözyaşları

Kaynak: İHA

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