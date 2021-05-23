Odunpazarı gençler arasında köprüler kuruyor

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi, pandemi sonrasında gençlerin fiziken bir araya gelecekleri projeler üzerinde çalışıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi, pandemi sonrasında gençlerin fiziken bir araya gelecekleri projeler üzerinde çalışıyor.

CHP Genel Merkezi Balkan Masası tarafından koordine edilen "Gençlik Geleceğimiz" değişim programı çerçevesinde Odunpazarı Belediyesi, Kosova'nın Jakova Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mehmetçik Belediyesi ile birlikte gençlerin pandemiden sonra fiziken bir araya gelebilecekleri bir proje üzerinde çalışmalarını tamamladı. Kardeş belediye olan Odunpazarı Belediyesi ve Jakova Belediyesi ile Mehmetçik Belediyesi'nden 15-22 yaş arasındaki 12 genç online olarak bir araya gelerek, "Atatürk ve Gençlik" konu başlığı altında ortak bir proje geliştirdi. Çalışmalar sırasında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'la da bir araya gelen gençler, geliştirdikleri proje hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi.

Gençler, bir yaz okulu formatında hem birbirlerini tanıma ve kaynaşmalarını sağlayacak hem de pandemi sonrasındaki yaşam üzerine konuşup, ortak projeler geliştirdikleri toplantılarda diğer şehirlerdeki akranlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Yapılan son toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da projede yer alan tüm gençlerle online ortamda buluşarak hem gençlerle tanıştı hem de gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı