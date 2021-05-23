Odunpazarı gençler arasında köprüler kuruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Odunpazarı gençler arasında köprüler kuruyor

Odunpazarı gençler arasında köprüler kuruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi, pandemi sonrasında gençlerin fiziken bir araya gelecekleri projeler üzerinde çalışıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi, pandemi sonrasında gençlerin fiziken bir araya gelecekleri projeler üzerinde çalışıyor.

CHP Genel Merkezi Balkan Masası tarafından koordine edilen "Gençlik Geleceğimiz" değişim programı çerçevesinde Odunpazarı Belediyesi, Kosova'nın Jakova Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mehmetçik Belediyesi ile birlikte gençlerin pandemiden sonra fiziken bir araya gelebilecekleri bir proje üzerinde çalışmalarını tamamladı. Kardeş belediye olan Odunpazarı Belediyesi ve Jakova Belediyesi ile Mehmetçik Belediyesi'nden 15-22 yaş arasındaki 12 genç online olarak bir araya gelerek, "Atatürk ve Gençlik" konu başlığı altında ortak bir proje geliştirdi. Çalışmalar sırasında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'la da bir araya gelen gençler, geliştirdikleri proje hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi.

Gençler, bir yaz okulu formatında hem birbirlerini tanıma ve kaynaşmalarını sağlayacak hem de pandemi sonrasındaki yaşam üzerine konuşup, ortak projeler geliştirdikleri toplantılarda diğer şehirlerdeki akranlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Yapılan son toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da projede yer alan tüm gençlerle online ortamda buluşarak hem gençlerle tanıştı hem de gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı gençler arasında köprüler kuruyor
Odunpazarı gençler arasında köprüler kuruyor
Odunpazarı gençler arasında köprüler kuruyor
Odunpazarı gençler arasında köprüler kuruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hande Ataizi Necati Şaşmaz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Odunpazarı gençler arasında köprüler kuruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 13:14:08. #1.11#

title