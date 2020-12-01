Nusaybin'de Kovid-19 denetimleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nusaybin'de Kovid-19 denetimleri

01.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:20
Nusaybin'de Kovid-19 denetimleri

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin Meyve ve Sebze Halinde koronavirüs (Kovid-19) denetiminde bulundu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin Meyve ve Sebze Halinde koronavirüs (Kovid-19) denetiminde bulundu.

Temizkan, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin Dicle Mahallesinde bulunan Meyve ve Sebze Halinde koronavirüs denetimi yaptı.

Denetimde, maske hassasiyeti için vatandaşlara teşekkür eden Temizkan, Meyve ve Sebze Halinde çalışanlara kolonya ve dezenfektan dağıttı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

İlgili Haberler

KIRKLARELİ - Halk pazarında Kovid-19 denetimleri artırıldı
KIRKLARELİ - Halk pazarında Kovid-19 denetimleri artırıldı
Son dakika haber! Kovid-19 denetimleri sürüyor
Son dakika haber! Kovid-19 denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR - 'Kovid-19' denetimleri
Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR - "Kovid-19" denetimleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı
Magazin Beyonce Sezen Aksu Acun Ilıcalı Emel Müftüoğlu
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Mbaye Diagne Tolga Ciğerci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nusaybin'de Kovid-19 denetimleri - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 22:19:36. #1.14#
title