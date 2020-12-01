Nusaybin'de Kovid-19 denetimleri

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin Meyve ve Sebze Halinde koronavirüs (Kovid-19) denetiminde bulundu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin Meyve ve Sebze Halinde koronavirüs (Kovid-19) denetiminde bulundu.

Temizkan, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin Dicle Mahallesinde bulunan Meyve ve Sebze Halinde koronavirüs denetimi yaptı.

Denetimde, maske hassasiyeti için vatandaşlara teşekkür eden Temizkan, Meyve ve Sebze Halinde çalışanlara kolonya ve dezenfektan dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak