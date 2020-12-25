Nizip ilçesinde hırsızlık yapan 6 şüpheli şahıs yakalandı
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Nizip ilçesinde hırsızlık yapan 6 şüpheli şahıs yakalandı

25.12.2020 13:24 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:29
Nizip ilçesinde hırsızlık yapan 6 şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep'te, motosiklet, bisiklet, ev ve otodan hırsızlık yapan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te, motosiklet, bisiklet, ev ve otodan hırsızlık yapan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anının öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansırken, şahıslardan 2'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir motosiklet ve bir bisiklet çalan, bir ev ile bir otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anının öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansırken, İ.H.Ö., N.D., İ.H.T., F.E., İ.H.D. ve T.U.A. isimli şahısların çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Şahısların çaldığı motosiklet, bisiklet ve bir çapa makinesi ele geçirildi.

Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Nizip ilçesinde hırsızlık yapan 6 şüpheli şahıs yakalandı
Nizip ilçesinde hırsızlık yapan 6 şüpheli şahıs yakalandı
Nizip ilçesinde hırsızlık yapan 6 şüpheli şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:40:19. #1.15#
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