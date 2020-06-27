Nissan dört yıllık iş planını açıkladı!
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Nissan dört yıllık iş planını açıkladı!

Nissan Afrika, Orta Doğu ve Hindistan (AMI) bugün, şirketin Global Dönüşüm Planı kapsamında dört yıllık kapsamlı stratejisini açıkladı.

Nissan dört yıllık iş planını açıkladı!
27.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:34

Nissan Afrika, Orta Doğu ve Hindistan (AMI) bugün, şirketin Global Dönüşüm Planı kapsamında dört yıllık kapsamlı stratejisini açıkladı.

AMI iş planı, dünya otomotiv pazarının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan bu bölgeye temel modelleri ve teknolojileri getirmek için Nissan'ın 'rasyonalizasyon', 'önceliklendirme ve odaklanma' olarak belirlediği global hedefine uyum göstermektedir.

Şirket, ittifak ortaklarıyla sinerjiyi en üst düzeye çıkararak ve Güney Afrika, Mısır, Hindistan ve Nijerya'da geniş ve rekabetçi bir üretim varlığından yararlanarak, Nissan'ın kilit pazarlarda devam eden büyümesi ve marka değeri dahil, bölgedeki mevcut güçlü yönlerini geliştirmeyi sürdürecek.

Nissan COO'su Ashwani Gupta: "Afrika, Orta Doğu ve Hindistan, SUV dahil mevcut güçlü yönlerimize yatırım yapmayı hedeflediğimiz ve pazara sekiz yeni model getireceğimiz önemli bir bölge. İttifak aracılığıyla verimliliği artırıp temel yetkinliklere odaklanarak, özellikle Körfez, Güney Afrika ve Mısır gibi önemli pazarlarda bölgenin karlılığını daha da artıracağız." dedi.

Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesi Başkanı Guillaume Cartier, "AMI bölgesi dünyanın en dinamik ve çeşitli otomotiv pazarlarına sahip olması açısından büyük bir potansiyele sahip" yorumunu yaparak sözlerine şöyle devam etti: "Nissan halihazırda, yüksek marka değeri, DNA'sı ve kültürünün derinden gömülü mirası ve perakende ve üretim alanında uzun bir geçmişe ve deneyime sahip iş ortaklıkları ile sürdürülebilir büyüme için güçlü bir temele sahip. Orta vadede, bölge genelindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak işimiz için değer yaratmaya devam edeceğiz."

AMI bölgesi, Nissan CEO'su Makoto Uchida'nın geçtiğimiz ay açıkladığı, 2023 mali yılı sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve karlılık sağlamayı hedefleyen global dönüşüm stratejisini takip edecek.

Nissan'ın global planına uygun olarak AMI stratejisi, 'rasyonalizasyon' ve 'önceliklendirme ve odaklanma' olmak üzere iki stratejik alan çerçevesinde geliştirildi.

Rasyonalizasyon

• Bölgesel ürün yelpazesini yüzde 20 oranında optimize etmek

• Yerel tesislerin maliyet rekabetçiliğini daha da artırmak

• AMI tesislerinden ihracat fırsatları yaratmak ve geliştirmek

• Sabit maliyetleri azaltmak için ek fırsatlardan yararlanmak

Önceliklendirme & Odaklanma

Model

• 8 yeni model tanıtımı

• Belirlenen pazara göre, en karlı yatırımı yapmak için temel modellere ve segmentlere odaklanmak

• SUV ve erişilebilir fiyatlı sedan modellerini (B-sedan segmenti) bölgesel olarak önceliklendirmek

Pazar

• Körfez İş birliği Ülkeleri, Suudi Arabistan ve Mısır dahil kilit pazarlarda mevcut güçlü yönlere odaklanmaya devam etmek

• Yüksek potansiyelli pazarlar olarak Afrika ve Türkiye'deki fırsatları tam olarak değerlendirmek

• Güney Afrika'da Navara ve Hindistan'da B-SUV dahil olmak üzere yerel modellerin lansmanını yapmak

Teknoloji

• E-POWER, EV ve bağlantılı teknolojiler dahil olmak üzere Nissan Intelligent Mobility'yi bölgesel ve aşamalı olarak yaygınlaştırmak

• Dijitalleşmeyi ve Müşteri Deneyimini geliştirmek

AMI bölgesi, tüm ortakların (Groupe Renault, Nissan Motor Co., Ltd. ve Mitsubishi Motors Corporation) rekabet gücünü ve karlılığını desteklemek üzere sinerjilerini derinleştireceği yeni ittifakın global iş birliği modelinden yararlanacak.

İttifakın yaklaşımı AMI bölgesinde, ortak platformlar ve ileri teknoloji dahil modellerdeki ve teknolojilerdeki verimliliği ve rekabetçiliği artırırken, IS/IT ve dağıtım gibi paylaşılan tedarik hizmetleri yoluyla bölgeye ek avantajlar getirecek.

Global 'referans bölgesi' şeması da diğer üyeler için bir referans görevi görecek ve temel bölgelere odaklanarak ittifak ortaklarıyla uygulanacak. Bölgede, Orta Doğu, Güney Afrika ve Mısır'da Nissan; Türkiye ve Kuzey Afrika'da (Mısır hariç) ise Renault referans şirket olacak; Hindistan'da ise ortak statü geçerli olacak.

Kaynak: Carmedya.com

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