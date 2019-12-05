05.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:27

Niğde'de kar yağışı

Niğde'de sabah saatlerinde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü, çocuklar kartopu oynadı, belediye ekipleri kar temizliği yaptı.

Kentin yüksek bölgelerindeki Çiftlik, Çamardı ve Ulukışla ilçelerinin yüksek kesimlerine ve kent merkezine sabaha karşı kar yağışı başladı. Erken saatlerde yerdeki karları gören çocuklar, sokaklara çıkıp kartopu oynadı. Kent merkezinde 10 santimetreyi bulan kar yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. Kentte kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri ise kar yağışının yoğunluğunun olduğu yerlerde kar temizliği çalışması başlattı. Ekipte 10 greyder, 2 dozer, 6 binek araç, 11 kar bıçaklı kamyon, 3 yükleyici, 6 adet kanal kazıcı ve bir de iş makinelerine yerinde müdahale edebilecek seyyar tamir aracı bulunuyor.

Kaynak: DHA

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