Niğde'de Kar Yağışı
- Niğde'de kar yağışı Kar yağışından görüntü Vatandaşlardan detay Çocukların karla oynamaları Vatandaşların kardan adam yapması Hareket etmekte zorlanan motosikletten görüntü Niğde'de kar yağışı etkili oldu.
- Niğde'de kar yağışı
Kar yağışından görüntü
Vatandaşlardan detay
Çocukların karla oynamaları
Vatandaşların kardan adam yapması
Hareket etmekte zorlanan motosikletten görüntü Niğde'de kar yağışı etkili oldu.
NİĞDE - Niğde'de akşam saatlerinde kar yağışını fırsat bilen gençler kartopu oynadı. Bazıları da kardan adam yaptı.Araçlar hareket etmekte zorlandı.
Kaynak: AA