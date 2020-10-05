New York borsası yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York borsası yükselişle kapandı

05.10.2020 23:23 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:26
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,68 artışla 28.148,64 puana yükseldi

S&P 500 endeksi yüzde 1,81 artarak 3.409,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,32 kazançla 11.332,49 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu gelişmeler ve salgına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

Kovid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 6.30'da Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım." ifadesini kullandı.

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketine ilişkin görüşmeler bugün de devam etti.

Bu kapsamda, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, teşvik paketine ilişkin yaklaşık 1 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ancak ikili henüz bir anlaşmaya varamadı. Pelosi, cuma günü yaptığı açıklamada, teşvik paketine ilişkin görüşmelerde "orta yolun" bulunacağına inandığını belirtmişti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, eylülde aylık 0,9 puan artarak 57,8 değerine çıktı ve beklentileri geride bıraktı. Hizmet sektörü faaliyetlerinde genişlemeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 56,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Halil Sezai Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Erol Bulut Gökhan Gönül Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası yükselişle kapandı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 23:36:30. #1.15#
title