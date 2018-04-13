Nevşehir Ukrayna Başkan Yardımcısı Avanos'ta Çanak Yaptı

Ukrayna Başkan yardımcısı Avanos'ta çanak yaptı

Ukrayna Başkan Yardımcısı Stepan Kubiv ziyaret için geldiği Kapadokya'da Avanos ilçesinde, tezgaha oturup çanak yaptı.

Günübirlik ziyaret için Nevşehir'e gelen Ukrayna Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Stepan Kubiv, Kapadokya turu sırasında Avanos'ta çanak atölyesini ziyaret etti. Bir süre çanak yapımını izleyen Başkan Kubiv, daha sonra üzerine giydiği mavi önlükle çanak tezgahının başına geçti. Çanak ustası Şaban Topuz'un desteği ile çanak yapan Kubiv, beraberinde bulunan heyete"Burada çanak yapanların evlenmesine izin verilirmiş, demek ki bir daha evlenebilirim" diye espri yaptı . Başkan Stepan Kubiv, ayrıca Nevşehir'de bulunan Bakan Lütfi Elvan'la da görüştü.