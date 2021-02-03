Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimi için AK Parti'nin adayı Mehmet Savran oldu
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Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimi için AK Parti'nin adayı Mehmet Savran oldu

03.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:02
Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimi için AK Parti'nin adayı Mehmet Savran oldu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sağlık sorunlarından görevinden istifasının ardından yarın yapılacak seçim öncesi AK Parti'nin adayı belirlendi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sağlık sorunlarından görevinden istifasının ardından yarın yapılacak seçim öncesi AK Parti'nin adayı belirlendi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partilerinin belediye başkan adayının Dr. Mehmet Savran olduğunu açıkladı.

Yanar, AA muhabirine, adaylarının kentin geleceği için hayırlı olmasını temenni etti. Teşkilat olarak Savran'ı desteklediklerini kaydeden Yanar, "Sayın Rasim Arı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifasının ardından gelişen süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile belediye meclis üyelerimizden Mehmet Savran, partimizin adayı olmuştur. Şehrimizde, 'Ak icraatların' devamı adına teşkilat olarak kendilerine destek olacağız." diye konuştu.

Savran da seçilmesi halinde görevini layıkıyla sürdürüp, yatırımların hızla gerçekleştirilebilmesi için gayret göstereceklerini dile getirdi.

Nevşehir Belediye Meclisi, yeni başkanın seçimi amacıyla yarın saat 14.00'te olağanüstü toplanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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