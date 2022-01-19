Nazilli Mescitli Mahallesi'nde yollar daha güvenli hale getiriliyor - Haberler
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Nazilli Mescitli Mahallesi'nde yollar daha güvenli hale getiriliyor

Nazilli Mescitli Mahallesi'nde yollar daha güvenli hale getiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Nazilli Belediyesi ekipleri, Mescitli Mahallesi'nde yol genişletme ve tesviye çalışmalarını tamamlayarak dere yatağı içerisinde araç geçişlerini sağlamak için dolgu yapımına başladı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi ekipleri, Mescitli Mahallesi'nde yol genişletme ve tesviye çalışmalarını tamamlayarak dere yatağı içerisinde araç geçişlerini sağlamak için dolgu yapımına başladı.

Kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve araç trafiğini güvenli hale getirmek için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Mescitli Mahallesi'nde yol genişletme çalışmalarını tamamladı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB) tarafından parke taşı döşeme işlemleri yapılacak olan yolun tesviyesini yürüten belediye ekipleri, akabinde dere yatağı içerisinde set ve dolgu çalışmalarını başlattı.

Mahallelerinin eksikliklerinin tek tek tamamlandığını ifade eden Mahalle Muhtarı Nazmi Öztürk; "Mahallemizin en çok sorun yaşanan noktalarından biri sonunda çözüme kavuşuyor. Hem genişletme yapılan yolumuzda hem de dere yatağı içerisinde yağışların ardından araçlar çamura saplanıyordu. Başkanımız sağ olsun, ekiplerini mahallemize gönderdi. İş makinaları ile yolumuzun tesviyesi yapıldı. YİKOB gelerek üst yapısını döşeyecek. Dere yatağımızda da bir çalışma başlatıldı. Allah'ın izniyle mahallemizin eksikleri bir bir tamamlanıyor" dedi. - AYDIN

Nazilli Mescitli Mahallesi'nde yollar daha güvenli hale getiriliyor

Nazilli Mescitli Mahallesi'nde yollar daha güvenli hale getiriliyor

Nazilli Mescitli Mahallesi'nde yollar daha güvenli hale getiriliyor

Nazilli Mescitli Mahallesi'nde yollar daha güvenli hale getiriliyor

Nazilli Mescitli Mahallesi'nde yollar daha güvenli hale getiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yatırım, Tragger, Nazilli, Yerel, Haber

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