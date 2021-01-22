Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
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Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı

22.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:49
Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde esnaf öncülüğünde bir araya gelenler, sokak hayvanları için paletler ve kartonlardan yuva yapıp, kentin farklı yerlerine yerleştirdi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde esnaf öncülüğünde bir araya gelenler, sokak hayvanları için paletler ve kartonlardan yuva yapıp, kentin farklı yerlerine yerleştirdi. Ayrıca mama ve su bırakarak, can dostlarını unutmadı.

Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği, Nazilli Hayvanseverler Derneği, Nazilli Kent Konseyi Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu, sokak hayvanları için harekete geçti. Sokak hayvanları için paletler ve kartonlardan yuva yapıp, kentin çeşitli yerlerine yerleştirildi. Ayrıca mama ve su bırakıldı.

Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği Başkanı Meltem Tuğral, "Esnaflarımıza bu zor zamanda vermiş olduğu malzeme desteğine önemli. Ayrıca yapım aşamasında yardım ettiler. Paletleri taşıyan, bir çivi olsa dahi destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, "Sokak hayvanlarımız için kulübe yapma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 100'den fazla kulübe yaparak, şehir merkezimizde ve kırsal bölgelere yerleştirdik. Bizlere yardımcı olan destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

- Aydın
Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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