Nazilli'de Toros'un güveni tam
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Nazilli'de Toros'un güveni tam

14.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:16
Nazilli'de Toros'un güveni tam

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında Belediye Kütahyaspor'un 6 puan gerisine düşen Nazilli Belediyespor'da Hasan Şermet'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mesut Toros, yeni takımıyla ilk antrenmana çıktı.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında Belediye Kütahyaspor'un 6 puan gerisine düşen Nazilli Belediyespor'da Hasan Şermet'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mesut Toros, yeni takımıyla ilk antrenmana çıktı. Grupta 2 hafta önceye kadar Fethiyespor'u çalıştırıp takımı liderlik koltuğunda otururken görevinden ayrılan Toros, Yıldırım Demirören Tesisleri'ndeki antrenman öncesi kalan 8 maçta maksimum puan alarak ligi en iyi yerde tamamlamak istediklerini ifade etti.

Son 5 maçta yaşanan olumsuzlukların diğer tüm takımlarında yaşabileceğini belirten Mesut Toros, "Bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Nazilli Belediyespor için bunlar önemli değil çünkü takımımızın çok kaliteli bir kadrosu var. Daha önümüzde 8 maç var. Kadro kaliteli bile olsa maçlar kağıt üzerinde değil sahada oynanıyor ve kazanılıyor. Sahaya çıktığınızda motivasyonunuzu üst düzey olarak yansıtmadığınızda istemediğiniz sonuçlar alabilirsiniz. Ben tüm oyuncularımıza güveniyorum. Üzerlerine düşeni ve ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum" dedi.


Nazilli'de Toros'un güveni tam
Nazilli'de Toros'un güveni tam
Nazilli'de Toros'un güveni tam
Nazilli'de Toros'un güveni tam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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