Nazende personeline hijyen eğitimi
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Nazende personeline hijyen eğitimi

Körfez Belediyesi, kurum için eğitimleri sürdürüyor.

Nazende personeline hijyen eğitimi
21.09.2020 12:26 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:31

Körfez Belediyesi, kurum için eğitimleri sürdürüyor. Bu kapsamda da son olarak Nazende kafe ve restoranlarda görev yapan çalışanlara yönelik hijyen eğitimi verildi.

Körfez Belediyesi, kurum için eğitimleri sürdürüyor. Körfez Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlenen eğitim kapsamında da Nazende kafe ve restoranlarda görev yapan çalışanlara yönelik hijyen eğitimi verildi. Kurum içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerde, özelikle pandemi süreci de göz önüne alınarak dikkat edilmesi gereken kurallar aktarıldı. Eğitmenler tarafından gün boyu devam eden eğitimler, çalışanların da sözlü katılımları ile interaktif şekilde gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi yetkilileri, tesislerde restoranlarda vatandaşlara daha iyi hizmet vermek adına eğitimlerin sürekli olarak devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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