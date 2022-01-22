NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutanlarından Vali Su'ya ziyaret - Haberler
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NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutanlarından Vali Su'ya ziyaret

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutanlarından Vali Su'ya ziyaret
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) komutanları Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

MERSİN (AA) - NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) komutanları Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette SNMG-2 Grup Komutanı Tuğamiral Mauro Panebianco, ITS Margottini Gemi Komutanı Yarbay Antonio S.D'Amiko, TCG Gök Su Gemi Komutanı Albay Tolga Tirelioğlu ve Sancak Subayı Yüzbaşı Pisani Gianluca, Vali Su ile görüştü.

Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

Ziyaret, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

SNMG-2 komutanlarına ziyarette Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik de eşlik etti.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutanlarından Vali Su'ya ziyaret

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutanlarından Vali Su'ya ziyaret

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutanlarından Vali Su'ya ziyaret

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutanlarından Vali Su'ya ziyaret

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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