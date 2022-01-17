Narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı - Haberler
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Narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 33 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 33 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 33 kişi gözaltına alındı.

Uygulamalarda 4,5 gram sentetik uyuşturucu, 63,72 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu

Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu
AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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