N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı

Beşiktaş'ta sol bek Fabrice N'Sakala yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarları sinirden çıldırttı. Emre Belözoğlu'yla özdeşleşen "Alo ben Emre abin" sözüne gönderme yapan 30 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Alo kardeşim ben N'Sakala abin" ifadelerini kullandı.