N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı

Beşiktaş'ta sol bek Fabrice N'Sakala yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarları sinirden çıldırttı. Emre Belözoğlu'yla özdeşleşen "Alo ben Emre abin" sözüne gönderme yapan 30 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Alo kardeşim ben N'Sakala abin" ifadelerini kullandı.

Çifte kupalı Beşiktaş'ta sezonun etkili isimlerinden olan N'Sakala yaptığı paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. 30 yaşında futbolcunun Emre Belözoğlu'na yaptığı gönderme kısa sürede binlerce beğeni alırken sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

"ALO KARDEŞİM BEN N'SAKALA ABİN"

N'Sakala paylaşımında, "Alo kardeşim ben N'Sakala abin. Troyes, where it all began.(Her şeyin başladığı yer)" ifadelerini kullandı.