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Mustafa Cengiz: Hiçbir camiaya laf etmem, laf da ettirmem

"Biz Fatih Öztürk'ün maliyetini açıkladık, aynı davranışı değerli rakip camialardan beklersem, bu o camiaya hakaret mi?""Hem Beşiktaş'ımıza hem de Mensah'a candan başarılar diliyorum"SERHAN TÜRK / İSTANBUL, - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Bernard Mensah transferini saat 19.

Mustafa Cengiz: Hiçbir camiaya laf etmem, laf da ettirmem
18.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:20

"Biz Fatih Öztürk'ün maliyetini açıkladık, aynı davranışı değerli rakip camialardan beklersem, bu o camiaya hakaret mi?"

"Hem Beşiktaş'ımıza hem de Mensah'a candan başarılar diliyorum"

SERHAN TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Bernard Mensah transferini saat 19.05'te açıklamasıyla ilgili, "Hem Beşiktaş'ımıza hem de Mensah'a candan başarılar diliyorum. 'Biz doğruyuz, dürüstüz' demek çok yanlış. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önemli olan pratikte yapılanlardır. Doğru olduğumuza inanıyoruz. Başkaları yanlış görebilir. Ona da saygı gösteririz. Başarılar diliyoruz ama hiç kimseye hiçbir yanlış yapmadığımıza inanıyoruz" dedi.Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon için anlaşmaya vardığı yeni transferleri Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu ile sözleşme yenilediği Nilay Karaağaç için düzenlenen imza törenine katıldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen törenin ardından Başkan Mustafa Cengiz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bütün takımların çok güçlü olmasını ve seviyenin yükselmesini temenni eden Başkan Cengiz, "Fenerbahçe camiasına çok büyük saygı duyan bir insanım. Hiçbir camiaya laf etmem, laf da ettirmem. Camialar hata yapmaz, samimi taraftardır. Bir rengin, armanın koşulsuz yardımcısıdır. Benim konuşmalarım asla bir camiayı hedeflememekte. Fenerbahçe'miz, Beşiktaş'ımız, Trabzonspor'umuz, Eskişehirspor'umuz, Bursaspor'umuz, Ankaragücü'müz çok güçlü olsun, güçlü bir yarışa girelim, seviye ve adrenalin yükselsin, sahada mertçe, delikanlıca bir mücadele olsun" ifadelerini kullandı."BİZ FATİH ÖZTÜRK'ÜN MALİYETİNİ AÇIKLADIK, AYNI DAVRANIŞI DEĞERLİ RAKİP CAMİALARDAN BEKLERSEM, BU O CAMİAYA HAKARET Mİ?"Rakiplerinin transfer bedellerini açıklamasını isteyen Cengiz, "Geçen yıl gördüğümüz hakem hatalarından Türk futbolu ari olsun. İnsanlar sadece kendilerine hata yapılınca bağırmasın, başkalarının çektiği acıyı da görsün. Yapılan hata var mı? Bilmiyoruz. Özel sözleşmeyi görmedik. Biz Fatih Öztürk'ün maliyetini açıkladık. Aynı davranışı değerli rakip camialardan beklersem, bu o camiaya hakaret mi? Hayır. Bu, o yönetimlerin tavrını belirler. Kaça aldığınızı neden açıklamıyorsunuz? Açıklayın ki size gönül veren, statta destekleyen, bazen cebindeki son kuruşu veren o insanlara olan edebinizi, sorumluluğunuzu yerine getirin. Bunda bozulacak ne var. Galatasaray camiası olarak bütün camialara saygı duyarız. Rakibimiz ne kadar güçlü ve kaliteli ise biz o kadar güçlü ve kaliteliyiz" şeklinde konuştu."YANLIŞLAR BİR KERE BAŞLARSA ZİNCİR GİBİ GİDER"Takımların hileişeriyeye gitmemesi gerektiğinin altını çizen Cengiz, "Zor oyunu bozar. Ben, 'bir şey var' demiyorum ama varsa hileişeriyeye gitmemek gerek. Biz yaptıysak uyarın. Bazı dedikodular var. Bunu yapmamak gerekir. Yanlışlar bir kere başlarsa zincir gibi gider. O tip hileişeriyeyi yapmayanlar 'beceriksiz' diye adlandırılır. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Topluma böyle örnek olmamamız gerek. Ben 'bunu yaptılar.' demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlarla yola çıkmak istemiyorum. Ben bu yola tevessül edeceklerine inanmıyorum, inanmak da istemiyorum" dedi."HEM BEŞİKTAŞ'IMIZA HEM DE MENSAH'A CANDAN BAŞARILAR DİLİYORUM"Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Mensah, siyah-beyazlı kulübün transferi saat 19.05'te açıklaması ve kullandığı video hakkındaki görüşleri sorulan Galatasary Başkanı Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Hem Beşiktaş'ımıza hem de Mensah'a candan başarılar diliyorum. 'Biz doğruyuz, dürüstüz' demek çok yanlış. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önemli olan pratikte yapılanlardır. Doğru olduğumuza inanıyoruz. Başkaları yanlış görebilir. Ona da saygı gösteririz. Başarılar diliyoruz ama hiç kimseye hiçbir yanlış yapmadığımıza inanıyoruz."

Kaynak: DHA

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