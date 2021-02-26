MÜSİAD SAMEKS şubatta 51,8 puana geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), şubatta önceki aya göre 3,8 puan azalarak 51,8 değerine geriledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), şubatta önceki aya göre 3,8 puan azalarak 51,8 değerine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Şubat 2021 sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2021 yılı şubat ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,8 puan azalarak 51,8 değerine çekildi.

Endekste gözlenen bu azalışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 4,9 puan azalarak 51,9 seviyesine gerilemesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi de önceki aya göre 1,8 puan azalarak 51,9 seviyesine geriledi.

Hizmet sektörü endeksinde gözlenen ivme kaybında girdi alımlarının artış hızının azalmasına bağlı olarak iş hacminin daralması etkili olurken; sanayide ise yeni siparişlerin azalmasıyla üretimin 2 ay aradan sonra yeniden referans değerinin altına düştüğü gözlendi.

Böylece 3,8 puan azalarak 51,8 seviyesine gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi; ekonomik aktivitenin bir önceki aya göre ivme kaybettiğini gösterirken, buna karşın 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürerek reel sektördeki canlı görünümün devam ettiğine işaret etti.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2021 yılı şubat ayında, bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 51,9 seviyesine geriledi. Yeni siparişlerin önceki aya göre 2,4 puan düşerek 48,2 seviyesine gerilemesi, bu dönemde sanayi sektöründe gözlenen daralmada belirleyici rol oynadı.

Buna bağlı olarak sektör genelinde üretim sert bir şekilde gerilemiş ve önceki aya göre 9,4 puan düşüş kaydederek 48,7 seviyesinde gerçekleşti.

Yeni siparişlerdeki gerilemeye karşın girdi alımlarının 4,3 puan artış kaydederek 58,6 puanlık güçlü seviyesi, sektör temsilcilerinin gelecek döneme yönelik olumlu beklentilerine işaret etti.

Satın alımlardaki artış ve yeni siparişlerdeki düşüşe bağlı olarak nihai mal stokunda nispi bir toparlanma kaydedilirken söz konusu alt endeks 2,9 puan artarak 47,7 seviyesine yükseldi.

Bu dönemde istihdam alt endeksinin 4,6 puan artış kaydederek 63,0 seviyesine yükselmesi, sektör genelinde emek talebinin toparlanma eğiliminin sürdüğüne işaret etti.

Böylece önceki aya göre 1,8 ivme kaybetmesine karşın 51,9 puanla referans değerin üzerinde seyreden Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, aralık ve ocak döneminde olduğu gibi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğine işaret etti.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 2021 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 4,9 puan azalarak 51,9 seviyesine geriledi.

Girdi alımlarının 7,0 puan birden düşerek 62,5 seviyesine gerilemesi, bu dönemde sektör genelindeki durağan görüntünün belirleyicisi oldu.

Hizmet sektörüne ilişkin iş hacmi önceki aya göre 3,5 puan gerileme kaydederek 46,9 seviyesinde gerçekleşirken zayıf bir görünüm arz etti. Önceki aya göre 7,7 puan birden azalarak 48,9 seviyesine gerileyen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi, salgın koşullarının firmaların tedarik süreçlerini ciddi bir şekilde olumsuz etkilediğine işaret etti.

0,3 puan artış kaydederek 57,3 seviyesine yükselen istihdam alt endeksi ise hizmet sektörüne ilişkin emek talebinin olumlu seyrinin sürdüğünü gösterdi.

Böylece önceki aya göre 4,9 puan azalarak 51,9 seviyesine gerileyen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdürürken, buna karşın 3 ay aradan sonra ilk kez ivme kaybına işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan