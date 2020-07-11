Muş'ta, selin vurduğu tarım arazilerinde inceleme
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Muş'ta, selin vurduğu tarım arazilerinde inceleme

Muş'ta, selin vurduğu tarım arazilerinde incelemeMUŞ'un Varto ilçesinde, dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen selde zarar gören tarım arazileri ile bağ ve bahçelerde inceleme yapıldı.

11.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:19

Muş'ta, selin vurduğu tarım arazilerinde inceleme

MUŞ'un Varto ilçesinde, dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen selde zarar gören tarım arazileri ile bağ ve bahçelerde inceleme yapıldı.

Varto'da dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki Hoşan Deresi taştı. Dereden taşan sular, ilçenin alt kısmındaki bazı ev ve ahırları tehdit ederken, yol ve menfezleri ise tahrip etti. Derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı, tarım arazileri ile bağ ve bahçeler ise zarar gördü. Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, sel mağdurlarını ziyaret ederek, ekili alanlar ile bahçelerde inceleme yaptı. Kızılay olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten Yonat, "Gerçekten çok ciddi anlamda hasarın olduğunu görüyoruz. Yaşanan olayı yerinde gördük. Kızılay olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf ederek maddi ve manevi ne gerekirse vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

Ani olarak su seviyesinin yükseldiğini ama sele karşı bir şey yapamadıklarını, suyun yükselmesiyle ev ve tarım arazileri ile bostanların sular altında kaldığını söyleyen Tahsin Tepe ise "Dün akşam yağan yağmurdan dolayı bizim buraları sel vurdu. Bostan olsun, ev olsun, yığınlar ve otlar olsun komple sular altında kaldı. Yağmurdan sonra neye uğradığımızı şaşırdık. Önüne ne aldıysa hepsini getirdi. Öyle bir sel vardı ki kayaları, briketleri, ağaçları önüne alıp geliyordu. Allah'a şükür can kaybımız yok" diye konuştu.

Muş'ta, selin vurduğu tarım arazilerinde inceleme

Kaynak: DHA

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