Muş'ta Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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Muş'ta Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu

AK Parti Muş Gençlik Kolları, katıldığı televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muş'ta Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu
12.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:19

AK Parti Muş Gençlik Kolları, katıldığı televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirze, yaptığı basın açıklamasında, imam hatip liselerinin Türkiye'deki genel eğitim sisteminin bir parçası olduğunu söyledi.

Türkiye'de gün geçtikçe halkın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili derslerin de modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulduğunu ifade eden Mirze, şöyle konuştu:

"Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmam hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatladı. Buradan mezun olan ilahiyat dışında- yüksek tahsil yapanlar, intisap ettikleri her alanda diğer arkadaşları ve meslektaşları ile uyum içinde işlerini başarı ile yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler. Ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, İmam Hatip Liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış çirkin ve algı ile her daim mücadele edeceğimizi bilinmesini isteriz."

Mirze, "Bizler AK Parti Muş Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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