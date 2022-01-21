Muş'ta 114 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı2022 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan 114 bin öğrenci ve 6 bin 800 öğretmen yarıyıl tatiline çıktı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta 114 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

MUŞ Muş'ta 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan 114 bin öğrenci ve 6 bin 800 öğretmen yarıyıl tatiline çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine; Vali İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çocukların karne heyecanına ortak olan Vali İlker Gündüzöz ve beraberindekiler, öğrencilere tek tek karnelerini teslim ederek, başarı dileklerinde bulundular.

"Yeni nesiller bizim umudumuz"

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Gündüzöz, bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, bugün Muş'ta 114 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

Muş'un genç nüfusu fazla olan bir il olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, "dolayısıyla 410 bin nüfuslu bir ilin 114 bin öğrencisi var.700 civarındaki okulumuzda çocuklarımız ara tatile girdiler. Çok neşeliler. Kendilerine karnelerini dağıttık ve dinlenmelerini, oyun oynamalarını ama kitapta okumalarını tavsiye ettik. İnşallah bu yeni nesiller bizim umudumuz. Türkiye'yi daha da ileriye götürecek yavrularımızı tebrik ediyorum ve onlara iyi tatiller diliyorum. Bunlara emek veren başta öğretmenlerimiz olmak üzere, anne babalarına ve ailelilerine de buradan teşekkür ederim" dedi.