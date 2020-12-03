Muharrem Kasapoğlu kimdir, nereli? Muharrem Kasapoğlu kaç yaşında? Muharrem Kasapoğlu sağlık durumu nasıl?

Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Türk Sporu'na değer veren isimlerden biri olan Muharrem Kasapoğlu kimdir? Muharrem Kasapoğlu sağlık durumu nasıl?

Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndaki görev süresinden sonra Gençlik ve Spor Bakanı olarak göreve devam etmiştir. Peki, Muharrem Kasapoğlu kimdir, nereli? Muharrem Kasapoğlu kaç yaşında? Muharrem Kasapoğlu sağlık durumu nasıl?

MUHARREM KASAPOĞLU KİMDİR?

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yaptı.

ABD'deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalıştı. Palm Beach Atlantic Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nden, yerel istihdam konusundaki çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

Türkiye'deki ve yurt dışındaki öğrencilik yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı, yöneticilik yaptı. Özel sektörde uluslararası ticaret alanında çalıştı.

2009 yılında Başbakanlık Müşavirliği'ne atanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi.

Spor Toto Genel Müdürlüğü döneminde sporun tabana yayılması ve herkes için spora erişebilirliğin sağlanması amacıyla çok sayıda tesisin ülkemize kazandırılmasına katkıda bulundu. Gençlik, eğitim ve spor faaliyetlerinin finansmanı ile sportif istihdamın artırılması konularına özellikle odaklandı.

İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.

MUHARREM KASAPOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz" ifadelerini kullandı.