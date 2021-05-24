Muharrem İnce: Erken seçim olacaksa biz hazırız
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Muharrem İnce: Erken seçim olacaksa biz hazırız

Muharrem İnce: Erken seçim olacaksa biz hazırız
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Politika

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet, erken seçimden kaçmaz. Erken seçim olacaksa biz hazırız; ama demokrasinin önünü açmak lazım" dedi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet, erken seçimden kaçmaz. Erken seçim olacaksa biz hazırız; ama demokrasinin önünü açmak lazım" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, parti genel merkezinde, basın toplantısı düzenledi. İnce, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili parti olarak komisyon kurma hazırlığı yaptıklarını söyledi. İnce, anayasa çalışmalarına sadece parti üyelerinin değil akademisyenlerin de dahil edileceğini kaydetti. İnce, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Muhalefet, erken seçimden kaçmaz. Şimdilik bir muhalefet partisiyiz. Biz yeni kurulduk, 41 ilde örgütlenmeye başladık. Erken seçim olacaksa biz hazırız; ama demokrasinin önünü açmak lazım. Tüm siyasi partilere sesleniyorum; seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım. Ola ki baskın seçim yapıldı, 2 ay sonra seçim yapılacaksa 100 bin imza ile milletin karşısına çıkarız" diye konuştu. 

'HAREKETE GEÇEN SAVCI YOK'Muharrem İnce, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili ise "Susurluk'taki kazadan sonra devlet vardı. Şimdi işlemiyor mu? Devlet yok ortada. Harekete geçen bir savcı yok. Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor? Açılan bir soruşturma yok. TBMM'de kurulan bir komisyon yok. Mafya, yargıya hukuk dersi veriyor. Mafya, yargıya yol gösteriyor. Bugün organize suç örgütü lideri dedikleri kişi, şehir şehir gezdi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy istedi. O zaman neredeydiniz? Koruma tahsis ettiler. Silahlı koruma ile yurt dışına gönderdiler. 10 bin dolar maaş alan milletvekili kim? Bunu açıklayacaklar. Bütün siyaset kurumunu töhmet altında bırakamazsınız. Millet bunu bilecek. Devlet yok ortada. Muhalefet de konuşmuyor. 10 bin dolar maaş alan siyasetçi tahminimi söylüyorum; yüzde 100 AK Parti'li. Muhalefetten olsaydı çoktan adını görürdük. Türkiye'nin acilen bir temizlenme operasyonuna ihtiyacı var. Temizlenmeye ihtiyacı var. Yargı, Meclis harekete geçmeli" dedi. 

Muharrem İnce: Erken seçim olacaksa biz hazırız
Muharrem İnce: Erken seçim olacaksa biz hazırız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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