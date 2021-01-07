Sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

07.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:15

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İçtiği alkolün etkisiyle görme kaybı yaşayan Ş.H.G. (56) sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ş.H.G'nin, el yapımı içki nedeniyle görme kaybı yaşadığının belirlenmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucu Ö.O.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ş.H.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı
Sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı
Sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı
Sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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