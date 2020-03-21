Muğla'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Seydikemer, Muğla, Eşen, Güncel

Muğla'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

21.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:22
Muğla'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Halil K'nin (21) kullandığı 09 Y 6096 plakalı motosiklet, Eşen Mahallesi Uzunduvar mevkisinde devrilerek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Sağlık ekipleri, motosikletteki Veysel Özmen'in (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil K'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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