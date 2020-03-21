Muğla'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Halil K'nin (21) kullandığı 09 Y 6096 plakalı motosiklet, Eşen Mahallesi Uzunduvar mevkisinde devrilerek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Sağlık ekipleri, motosikletteki Veysel Özmen'in (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil K'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA