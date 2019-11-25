Muğla'da kaçak içki operasyonunda 1200 litre etil alkol ele geçirildi
Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içki operasyonunda 1200 litre etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içki operasyonunda 1200 litre etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Muğla'nın Bodrum ilçesine kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda Milas ilçesi Bafa Mahallesi'nde 07 BDS 49 plakalı çekici durduruldu. Araçta yapılan aramada 1200 litre etil alkol ele geçirildi.
Araçtaki E.G, E.D, ve T.İ.A. gözaltına alındı.