Muğla'da iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı
14.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:40
Muğla'nın Milas ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, iş makinesiyle izinsiz kazı yapan İ.B, R.G, N.S, H.E, İ.Ü. ve Y.Y. suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız