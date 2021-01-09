Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

09.01.2021 07:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 07:56
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te merkez üssü Ege Denizi'nin Muğla açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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