Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te merkez üssü Ege Denizi'nin Muğla açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak