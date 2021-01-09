Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
09.01.2021 07:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 07:56
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te merkez üssü Ege Denizi'nin Muğla açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak