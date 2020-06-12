Mudanya'da yaz temizliği devam ediyor Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi park, sokak, cadde ve yeşil alanlarda gerçekleştirdiği çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmalarını normalleşme sürecinin başlamasıyla hızlandırdı.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi park, sokak, cadde ve yeşil alanlarda gerçekleştirdiği çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmalarını normalleşme sürecinin başlamasıyla hızlandırdı. Sırayla bütün alanlarda yapılacak temizlik sonrasında çiçek ve bitkilendirme çalışmalarına başlanacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde vatandaşların sağlığı için dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarında görev alan Mudanya Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi, normalleşme sürecinin başlamasıyla park ve yeşil alanlarda çalışmalarını hızlandırdı. Yabani otlara karşı temizlik yapan ekipler, diğer yandan çocuk parklarında revizyon çalışmalarını da sürdürüyor. Güzelyalı Eğitim ve Burgaz Mahalleleri ile Halitapaşa Mahallesi'nde çim biçme ve ot temizleme çalışmalarını sürdüren ekipler, Halitpaşa Mahallesi Atom Karınca Parkı'nda ise toprak serimi gerçekleştiriyor. Park ve yeşil alanlarda yapılacak temizlik ve yenileme sonrasında çiçek ve bitkilendirme çalışmalarına Mudanya Atapark'tan başlanacak.

Virüs döneminde gece gündüz görev yaptıklarını ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yatırım ve çalışmalara hız verdiklerini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Virüs döneminde bakanlık tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda birçok personelimiz zorunlu olarak idari izne ayrıldı. Park ve Bahçeler ekibimizde virüs tehdidi boyunca dezenfekte çalışmalarında görev aldı. Bu yüzden park ve yeşil alanlarda çalışmalarımız yavaş ilerledi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte personelimiz de görevlerinin başına dönerek çalışmalarını hızlandırdı" ifadelerini kullandı.

Park ve yeşil alanları nefes alınacak ve keyifli vakit geçirebilecek yerler haline getirmek için aralıksız olarak çalıştıklarını belirten Türkyılmaz, "Ekiplerimiz, çalışmalarını program dahilinde sırasıyla yaz boyunca tüm alanlarda gerçekleştirecek. Hemşehrilerime gösterdikleri anlayış, personelimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA