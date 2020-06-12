Mudanya'da yaz temizliği devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mudanya'da yaz temizliği devam ediyor

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi park, sokak, cadde ve yeşil alanlarda gerçekleştirdiği çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmalarını normalleşme sürecinin başlamasıyla hızlandırdı.

Mudanya'da yaz temizliği devam ediyor
12.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:40

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi park, sokak, cadde ve yeşil alanlarda gerçekleştirdiği çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmalarını normalleşme sürecinin başlamasıyla hızlandırdı. Sırayla bütün alanlarda yapılacak temizlik sonrasında çiçek ve bitkilendirme çalışmalarına başlanacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde vatandaşların sağlığı için dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarında görev alan Mudanya Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi, normalleşme sürecinin başlamasıyla park ve yeşil alanlarda çalışmalarını hızlandırdı. Yabani otlara karşı temizlik yapan ekipler, diğer yandan çocuk parklarında revizyon çalışmalarını da sürdürüyor. Güzelyalı Eğitim ve Burgaz Mahalleleri ile Halitapaşa Mahallesi'nde çim biçme ve ot temizleme çalışmalarını sürdüren ekipler, Halitpaşa Mahallesi Atom Karınca Parkı'nda ise toprak serimi gerçekleştiriyor. Park ve yeşil alanlarda yapılacak temizlik ve yenileme sonrasında çiçek ve bitkilendirme çalışmalarına Mudanya Atapark'tan başlanacak.

Virüs döneminde gece gündüz görev yaptıklarını ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yatırım ve çalışmalara hız verdiklerini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Virüs döneminde bakanlık tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda birçok personelimiz zorunlu olarak idari izne ayrıldı. Park ve Bahçeler ekibimizde virüs tehdidi boyunca dezenfekte çalışmalarında görev aldı. Bu yüzden park ve yeşil alanlarda çalışmalarımız yavaş ilerledi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte personelimiz de görevlerinin başına dönerek çalışmalarını hızlandırdı" ifadelerini kullandı.

Park ve yeşil alanları nefes alınacak ve keyifli vakit geçirebilecek yerler haline getirmek için aralıksız olarak çalıştıklarını belirten Türkyılmaz, "Ekiplerimiz, çalışmalarını program dahilinde sırasıyla yaz boyunca tüm alanlarda gerçekleştirecek. Hemşehrilerime gösterdikleri anlayış, personelimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Haber
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Bilim Kurulu Üyesi, 'Sıcaklar virüsü engellemiyor' deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi
Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Hande Erçel Ajda Pekkan Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Mudanya'da yaz temizliği devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 15:58:13. #1.15#
title