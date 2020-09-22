MSB: NATO Karargahı'ndaki teknik toplantıların 5'incisi başladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıların beşincisinin başladığını bildirdi.
22.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:05
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıların beşincisinin başladığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların 5'incisinin NATO Karargahı'nda başladığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer