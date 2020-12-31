Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

31.12.2020 21:50 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:56
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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