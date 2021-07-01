MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı 2 terörist yakalandı
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı 2 terörist yakalandı

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı 2 terörist yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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