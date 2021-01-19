MSB: Barış Pınarı bölgesinde faaliyetler devam ediyor
19.01.2021 11:12 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:16
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki birliklerin yol araması, keşif/gözetleme ve eğitim faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki birliklerin yol araması, keşif/gözetleme ve eğitim faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde görevli birliklerimiz yol araması, keşif/gözetleme ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor" denildi. Birliklerin yol araması, keşif ve eğitim faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı