MSB: Barış Pınarı bölgesinde faaliyetler devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki birliklerin yol araması, keşif/gözetleme ve eğitim faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki birliklerin yol araması, keşif/gözetleme ve eğitim faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde görevli birliklerimiz yol araması, keşif/gözetleme ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor" denildi. Birliklerin yol araması, keşif ve eğitim faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı