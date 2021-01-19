MSB: Barış Pınarı bölgesinde faaliyetler devam ediyor
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MSB: Barış Pınarı bölgesinde faaliyetler devam ediyor

19.01.2021 11:12 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:16
MSB: Barış Pınarı bölgesinde faaliyetler devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki birliklerin yol araması, keşif/gözetleme ve eğitim faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki birliklerin yol araması, keşif/gözetleme ve eğitim faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde görevli birliklerimiz yol araması, keşif/gözetleme ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor" denildi. Birliklerin yol araması, keşif ve eğitim faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı. 

 


MSB: Barış Pınarı bölgesinde faaliyetler devam ediyor
MSB: Barış Pınarı bölgesinde faaliyetler devam ediyor
MSB: Barış Pınarı bölgesinde faaliyetler devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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