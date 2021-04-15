MOTOSİKLETLE İHLAL ETMEDİĞİ KURAL KALMAYAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 781 TL CEZA
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MOTOSİKLETLE İHLAL ETMEDİĞİ KURAL KALMAYAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 781 TL CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da motosikletiyle ihlal etmediği kural kalmayan H.E.A, kask kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada yayımladı.

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Antalya'da motosikletiyle ihlal etmediği kural kalmayan H.E.A, kask kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada yayımladı.

Polis tarafından yakalanan sürücüye 6 bin 781 TL para cezası kesildi.

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Kullandığı 07 ANS 431 plakalı motosikletle trafikte makas atıp, polisin ikazlarına uymayan, kırmızı ışık ihlali yapıp, sürücü belgesiz motosiklet kullanan H.E.A, bu şekilde şehirde tur attı. Bütün kuralları ihlal eden sürücü bu anları da kaskına taktığı kamerayla kaydedip, rap müziği eşliğinde sosyal sitelerde paylaştı.

Önceki gün yeniden trafiğe çıkan H.E.A'yı gören Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Şahin timleri peşine düştü. Polisten kurtulmak için ara sokağa kaçan sürücü yakalandı. H.E.A'ya çok sayıda suçtan dolayı 6 bin 781 TL para cezası kesilirken, motosikleti ise otoparka çekildi. H.E.A ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

MOTOSİKLETLE İHLAL ETMEDİĞİ KURAL KALMAYAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 781 TL CEZA
MOTOSİKLETLE İHLAL ETMEDİĞİ KURAL KALMAYAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 781 TL CEZA
MOTOSİKLETLE İHLAL ETMEDİĞİ KURAL KALMAYAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 781 TL CEZA
MOTOSİKLETLE İHLAL ETMEDİĞİ KURAL KALMAYAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 781 TL CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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