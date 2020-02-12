Motosiklet devrildi; sürücü genç öldü, arkadaşı ağır yaralı
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Motosiklet devrildi; sürücü genç öldü, arkadaşı ağır yaralı

OSMANİYE'de motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Mahmut Yavaş (25), yaşamını yitirirken, arkadaşı Tuğrul Yalın ise ağır yaralandı.

12.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:37
Motosiklet devrildi; sürücü genç öldü, arkadaşı ağır yaralı

OSMANİYE'de motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Mahmut Yavaş (25), yaşamını yitirirken, arkadaşı Tuğrul ise ağır yaralandı.

Kaza, Karaçay Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Mahmut Yavaş idaresindeki 80 HJ 655 plakalı motosiklet, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Savrulan motosikletteki sürücü Mahmut Yavaş olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki Tuğrul Yalın ise çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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