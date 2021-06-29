Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
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Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Haberler | Spor

- Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı Vali Çiçek: "Motokros Afyonkarahisar'a çok yakıştı" "Önceki dönemki Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban'a teşekkür ediyorum" Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Motokros Şampiyonası'nın...

- Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

Vali Çiçek: "Motokros Afyonkarahisar'a çok yakıştı"

"Önceki dönemki Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban'a teşekkür ediyorum"

AFYONKARAHİSAR - Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'a çok yakıştığını ifade ederek, "Afyonkarahisar ismi bu saatten sonra sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, dünyada çok duyulacak. Önceki dönemki Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban'a teşekkür ediyorum" dedi.

Afyonkarahisar'da Eylül ayında gerçekleştirilecek Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 184 ülkede canlı olarak yayınlanması beklenen şampiyonayı takip etmek için Afyonkarahisar'a da 100 binin üzerinde misafir gelmesi bekleniyor. Bir termal otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın iddialı bir şehir olduğunu söyledi. Vali Çiçek, "Afyonkarahisar her şeyden önemlisi iddialı bir şehirdir, iddiası olan bir şehirdir. Bunu Afyonkarahisar'ın sokaklarında gezdiğinizde hissedersiniz. Afyonkarahisar'da bugün dışarı çıkıp kiminle konuşursanız konuşun o iddiayı, o özgüveni hissedersiniz. İşte bu özgüven Afyonkarahisar'ı dünyaca ünlü tüm dünyanın izlediği 184 ülkede yayın yapan ve dünyanın en iyi pistini yapabilen bir irade. Motokros gerçekten Afyonkarahisar'a çok yakıştı" diye konuştu.

"Burhanettin Çoban'a teşekkür ediyorum"

Afyonkarahisar'ın motokrosla özdeşleştiğini dile getiren Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ben buna cesaret eden, bunun Afyonkarahisar'da olması için hayal eden, başlatan önceki dönem Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban'a teşekkür ediyorum. Motokros bizim için artık bir şeref meselemiz, tacımızdır. Göreceksiniz bunu hep söylüyorum. Biz daha çok uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Afyonkarahisar ismi bu saatten sonra sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, dünyada çok duyulacak. Afyonkarahisar sporun başkenti olacak."

Öte yandan bir hafta sürecek olan Motokros Şampiyonası'nda 1 Eylül'de Mustafa Ceceli, 2 Eylül Cem Adrian, 3 Eylül'de Haluk Levent, 4 Eylül'de Merve Özbey ve Kıraç, 5 Eylül'de İrem Derici ve Cenk Eren'in sahne alacağı açıklandı.

Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas

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