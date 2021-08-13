Molozlar arasında görünce hemen temizleyerek emniyete astılar
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Molozlar arasında görünce hemen temizleyerek emniyete astılar

Molozlar arasında görünce hemen temizleyerek emniyete astılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gerçekleşen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için ilçeye gelen AFAD ekipleri, molozlar arasında bulduğu Türk bayrağını İlçe Emniyet Amirliği'ne astı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gerçekleşen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için ilçeye gelen AFAD ekipleri, molozlar arasında bulduğu Türk bayrağını İlçe Emniyet Amirliği'ne astı.

Yoğun yağış sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan Ezine Çayı'nın taşması ile birlikte ilçe sular altında kaldı. Birçok vatandaşın etkilendiği ilçeye yardım ve arama kurtarma çalışmaları için gelen AFAD ekipleri, yaptığı çalışmalar esnasında moloz yığınlarının arasında bulduğu Türk bayrağını temizleyerek İlçe Emniyet Amirliği'nin binasına astı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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