MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

29.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:28
MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 15. haftasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından Beştepe Tesisleri'nde toplandı.

Antrenörü Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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