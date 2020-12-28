MKE Ankaragücü, 5 aylık hasreti Denizli'de bitirdi
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MKE Ankaragücü, 5 aylık hasreti Denizli'de bitirdi

28.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:36
MKE Ankaragücü, 5 aylık hasreti Denizli'de bitirdi

MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-1 yenerek, Süper Lig'de 5 ay sonra dış sahada galibiyetle tanıştı.

MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-1 yenerek, Süper Lig'de 5 ay sonra dış sahada galibiyetle tanıştı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Yukatel Denizlispor maçına kadar deplasmanda oynadığı 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik almıştı.

Geçen sezonun 34. haftasında 25 Temmuz'da Yukatel Denizlispor'a konuk olduğu karşılaşmayı 1-0 kazanan başkent temsilcisi, 5 ay sonra deplasmandaki galibiyet hasretini yine Denizli'de bitirdi.

MKE Ankaragücü, puanını 12'ye yükselterek düşme hattının üzerine çıktı.

Mustafa Dalcı'yla çıkışa geçti

MKE Ankaragücü, Fuat Çapa'nın yerine getirdiği teknik sorumlusu Mustafa Dalcı yönetiminde iyi sonuçlar aldı.

Dalcı'yla çıktığı ilk 2 maçta puan alamayan sarı-lacivertliler, sonraki 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, sadece Beşiktaş'a kaybetti.

Çapa yönetiminde 7 maçta 2 puan alan MKE Ankaragücü, Dalcı'yla çıktığı aynı sayıdaki karşılaşmada ise 10 puan topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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