MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
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MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

23.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:52
MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar,

MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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