MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
23.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:52
MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya