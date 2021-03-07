Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ve BM Temsilcisi Kubis, Libya meselesini görüştü
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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ve BM Temsilcisi Kubis, Libya meselesini görüştü

07.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:28
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ve BM Temsilcisi Kubis, Libya meselesini görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Libya konusunu görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Libya konusunu görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, Kubis, başkent Kahire'de Şukri ile bir araya geldi.

Kubis görüşmede Şukri'ye, Libya krizinin taraflarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler ile krizin siyasi ve askeri süreçlerine dair görüşlerini aktardı.

Şukri ise hükümete güvenoyu verilmesi için Temsilciler Meclisi'nin toplanması ve 24 Aralık'ta seçimlerin yapılmasıyla siyasi sürecin tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Şukri ayrıca, tüm Libyalı tarafların 23 Ekim 2020'de varılan ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini ifade etti.

Libya Temsilciler Meclisi'nin, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin kurduğu hükümete güvenoyu vermek üzere yarın Sirte kentinde toplanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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