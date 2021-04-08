Mısır'da İhvan lideri Mahmud İzzet'e "rehberlik bürosu olayları" davasında müebbet hapis cezası verildi

Mısır'da mahkeme, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanvekili Mahmud İzzet'i müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırdı.

Mısır'da mahkeme, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanvekili Mahmud İzzet'i müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırdı.

Devlete yakın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Mısır kamuoyunda "rehberlik bürosu olayları" olarak bilinen davada yargılanan İhvan Rehberlik Konseyi Başkanvekili İzzet için başkent Kahire'nin güneyindeki Terör İkinci Dairesi'nde duruşma yapıldı.

Müebbet hapis cezası verilen İzzet'in kararı temyize götürebileceği belirtildi.

- Ne olmuştu?

Mısırlı bir grup eylemci demokratik seçimlerle göreve gelen Mısır'ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin istifası talebiyle 30 Haziran 2013'te Kahire'nin Mukattam bölgesindeki İhvan'ın Rehberlik Bürosu önünde toplanmıştı.

İhvan yanlıları ile Mursi karşıtı eylemciler arasında çıkan arbedede 9 kişi hayatını kaybetmiş, 91 kişi yaralanmıştı.

Kahire Ceza Mahkemesi, 2015'te aynı davadan yargılanan 4 kişinin idamına, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat eş-Şatır'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin ise müebbet hapsine hükmetmişti.

Mısır savcılığının söz konusu sanıklara "cinayete teşvik, kimliği belirsiz kişilere ateşli silah ve mühimmat sağlama ve suçu planlama" gibi ithamlar yöneltmişti.

Mısır İçişleri Bakanlığı 28 Ağustos 2020'de, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanlığına vekaleten atanan Mahmud İzzet'in gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak