Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma (Mirasımız) Derneği, "Mirasımız Kudüs 1. Uluslararası Karikatür Yarışması" düzenledi.



Derneğin Genel Başkanı Muhammed Demirci, STK'nın Fatih'teki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, yarışmayla Kudüs meselesini uluslararası boyuta taşımayı amaçladıklarını söyledi.



İnsanlığın ortak dilinin "çizgi" olduğunu belirten Demirci, "Çağımızda çizgi noktasında en etkin olanı hiç şüphesiz karikatür sanatıdır. Tek karelik karikatür ile zihinlerde kalıcılık sağlanabilmektedir. Naci el-Ali'nin 'Hanzala' tiplemesi buna en iyi örnektir. 'Hanzala' tiplemesi o kadar etkili olmuştur ki adeta Filistin davasıyla özdeş hale gelmiştir." dedi.



Uzun yıllardır İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Demirci, işgalci devletin Kudüs'te yaşayan yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde sistematik olarak uyguladığı ayrımcı politikalar ve Mescid-i Aksa özelinde gerçekleştirdiği ibadet özgürlüğü kısıtlamalarına dikkati çekerek, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek istediklerini belirtti.



Demirci, Kudüs bağlamında kültürel miras ve bu çerçevede sosyal sorumluluk bilincini, bunun önemini, Kudüs şehrinin kültürel mirasa olan katkısını ve kültürel hayattaki önemini kavramlar ve konular üzerinden gündeme getirmeyi hedeflediklerini söyledi.



"Kudüs dendiğinde akla ilk gelen şey Mescid-i Aksa'dır." diyen Demirci, şöyle devam etti:



"Müslümanların çoğu artık Kubetü's Sahra'yı Mescid-i Aksa olarak biliyor. Bu tür algı operasyonlarına en iyi cevabın, bu yarışmanın tanıtım görselleri, içeriği, misyonu ve yarışma eserleriyle verileceğini düşünüyor ve ümit ediyoruz. Mirasımız Kudüs ana başlığı altında karikatüristler tarafından Kudüs şehri ile alakalı, insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramlar ve konuların zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle işlenmesini beklemekteyiz."



Jüri üyesi karikatürist Ahmet Altay ise yarışmanın tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açık olduğunu vurgulayarak, "Yaş sınırı yoktur. Yarışmaya konu ile alakalı birden fazla karikatür gönderilebilir. Yarışmaya gönderilen eserin daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir. Çizim tekniği serbesttir." ifadelerini kullandı.



Son katılım tarihi 17 Kasım olan yarışmanın ödül töreni 7-17 Aralık'ta yapılacak.



Yarışma sonunda birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye ise 7 bin 500 lira ödül verilecek.



Yarışmanın jüri üyeleri ise Hasan Aycın, Şafak Tavkul, Turan Dertli, Naser Jaferi, Ahmet Altay, Murat Yılmaz ve Asım Gültekin olacak.



Yarışmaya katılmak isteyenler, "kuduscartoon.com" ve "jerusalemcartoon.com" bağlantıları üzerinden başvuru yapabilecek.